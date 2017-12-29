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Muhteşem Showman
The Greatest Showman on Earth
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- IMDB Puanı : 7.9 / 10
- Filmin Puanı : 8.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Müzikal, Dram
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :29 Aralık 2017
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
P.T. Barnum'ın hırsı ve hayal gücünden esinlenilen "The Greatest Showman", yoktan başlayarak dünya çapında sansasyona sebep bir gösteriyi yaratan bir vizyonerin öyküsünü anlatır. "The Greatest Showman", heyecan verici yeni film yapımcısı Michael Gracey tarafından yönetildi. Filmin müzikleri Akademi Ödülü sahibi Benj Pasek ve Justin Paul'a ("Aşıklar Şehri") ait. Akademi Ödülü adayı Hugh Jackman'ın başrolünü aldığı filmde Jackman'a, Akademi Ödülü adayı Michelle Williams, Zendaya, Zac Efron ve Rebecca Ferguson eşlik ediyor.
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