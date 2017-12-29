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Muhteşem Showman

The Greatest Showman on Earth

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Fragmanlar


Muhteşem Showman
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : 7.9 / 10
  • Filmin Puanı : 8.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

P.T. Barnum'ın hırsı ve hayal gücünden esinlenilen "The Greatest Showman", yoktan başlayarak dünya çapında sansasyona sebep bir gösteriyi yaratan bir vizyonerin öyküsünü anlatır. "The Greatest Showman", heyecan verici yeni film yapımcısı Michael Gracey tarafından yönetildi. Filmin müzikleri Akademi Ödülü sahibi Benj Pasek ve Justin Paul'a ("Aşıklar Şehri") ait. Akademi Ödülü adayı Hugh Jackman'ın başrolünü aldığı filmde Jackman'a, Akademi Ödülü adayı Michelle Williams, Zendaya, Zac Efron ve Rebecca Ferguson eşlik ediyor.

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