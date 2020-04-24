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Muhteşem Üçlü

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Muhteşem Üçlü
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Filmin Konusu

Muhteşem Üçlü, Yaptıkları türlü sakarlıklar sonucu mahalleli tarafından Muhtşem Üçlü olarak anılan Murat, Yavuz ve Ömer'in yaşadığı maceraları konu ediyor. Murat, hiçbir işte dikiş tutturamayan bir adamdır. Saf bir adam olan Yavuz, bir tamircide kalfa olarak çalışmaktadır. Ömer ise bir tülü laf anlamayan bir adamdır. Fakir ama herkesin birbirine destek olduğu bir mahallede yaşayan Murat, Yavuz ve Ömer, yaptıkları sakarlıklarla kendilerini türlü maceraların içinde bulur.

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