Muhteşem Yaratıklar
Beautiful Creatures
- IMDB Puanı : 6.2 / 10
- Filmin Puanı : 8.1 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Fantastik
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :1 Mart 2013
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- Oyuncular :
Filmin Konusu
Genç Ethan yaşadığı kente taşınan gizemli bir kıza ilgi duymaya başlar. Fakat Lena adındaki bu kızda, lisedeki diğer öğrencilerden farklı bir şey vardır. Lena'nın ailesi ve tüm soyu aslında büyücüdür. Kurallara göre 16 yaşını dolduran tüm genç cadılar iyi veya kötü taraf arasında bir seçim yapmalılardır. Lena'nın ise 16 yaşını doldurmasına sadece 2 ay kalmıştır. Aile büyüklerinin bazıları iyiliği seçebileceğini iddia ederken, büyük bir kısmı ise lanetin başladığı ve Lena'nın istese de istemese de karanlık tarafta, kötülerle birlikte yer alacağını iddia etmektedir. Hatta Lena kendisinden büyük bazı cadılardan daha da güçlü büyü yeteneğine sahiptir. Tüm bu gel gitleri yaşarken Ethan'a olan aşkı ise asla kabul görmez...
Galeri
Yorumlar
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süpperrr mutlaka izleyinn
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alacakaranlık tarzı filmleri sevenler için çok güzel bir film ben gittim sizede tavsiye ederim
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renkli bir filmolmuş konuda çok alışılmadık deil ama benim sevdiğim bir tür, umarım keyiflidir
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fragmanı çok beğendim izlenir bence bu film
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güzel filme benziyor