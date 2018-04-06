Sinema>Film Arşiv > Mujhe Jeene Do
Mujhe Jeene Do
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
Henüz videosu bulunmamaktadır.
- IMDB Puanı : 8.0 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Dram, Gerilim, Aksiyon, Suç
- Yapım Yılı :1963
- Ülke : Hindistan
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Dilbagh Ahuja , Bhalla , Ujagar Singh , Tarun Bose , Lala Nazir , Bachan Singh , Rashid Khan , Haroon , Bihari Singh , Kashiram devamı..
- Yapımcı :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Dağıtıcı :Ajanta Arts
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.