Mükemmel Bir Gün

Yıl 1995, Balkanlar’da savaş günleri ve gönüllü yardım ekibi su kaynaklarını kirleten bir koca cesedi, bir koca kuyudan çıkarmaya uğraşırlar. Tek engelleri ise ceset değil, mantıksızlıktır. Yaşanan talihsizlikler, her yerden çıkan bürokrasi, komik tesadüfler ile bu tanıdık manzarada seyirciyi mizah, dram, rutin, tehlike ve umut karşılıyor.