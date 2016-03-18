Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Mükemmel Bir Gün - A Perfect Day
Paylaş

Mükemmel Bir Gün

A Perfect Day

0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Mükemmel Bir Gün
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : 6.8 / 10
  • Filmin Puanı : 5.5 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (2 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Yıl 1995, Balkanlar’da savaş günleri ve gönüllü yardım ekibi su kaynaklarını kirleten bir koca cesedi, bir koca kuyudan çıkarmaya uğraşırlar. Tek engelleri ise ceset değil, mantıksızlıktır. Yaşanan talihsizlikler, her yerden çıkan bürokrasi, komik tesadüfler ile bu tanıdık manzarada seyirciyi mizah, dram, rutin, tehlike ve umut karşılıyor.


Filmin Eleştrisi




Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Scario dıye cıktı bu film İsmi değişmiş ben çok beğenmedim Ama savaş filmi sevenlere önerilir

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Mükemmel Bir Gün filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Mükemmel Bir Gün filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir