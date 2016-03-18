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Mükemmel Bir Gün
A Perfect Day
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- IMDB Puanı : 6.8 / 10
- Filmin Puanı : 5.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : İspanya
- Gösterim Tarihi :18 Mart 2016
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Filmin Konusu
Yıl 1995, Balkanlar’da savaş günleri ve gönüllü yardım ekibi su kaynaklarını kirleten bir koca cesedi, bir koca kuyudan çıkarmaya uğraşırlar. Tek engelleri ise ceset değil, mantıksızlıktır. Yaşanan talihsizlikler, her yerden çıkan bürokrasi, komik tesadüfler ile bu tanıdık manzarada seyirciyi mizah, dram, rutin, tehlike ve umut karşılıyor.
Filmin Eleştrisi
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Yorumlar
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Scario dıye cıktı bu film İsmi değişmiş ben çok beğenmedim Ama savaş filmi sevenlere önerilir
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