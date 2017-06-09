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Mumya
The Mummy
1 kişi izlemiş. | 6 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 5.5 / 10
- Filmin Puanı : 6.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Macera, Aksiyon
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :9 Haziran 2017
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- Süre :110 dk.
Filmin Konusu
Acımasız bir çölün derinliklerindeki bir lahitte güvenli bir şekilde gömülü olduğu düşünülen, hayatı haksız bir şekilde elinden alınmış antik prenses (Sofia Boutella, Kingsman: The Secret Service ve Star Trek Beyond), günümüze uyanır ve yüzyıldır büyüyen kötülüklerini ve insanlığa meydan okuyan dehşetini de yanında getirir.
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