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Mumya

The Mummy

1 kişi izlemiş. | 6 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Mumya
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 5.5 / 10
  • Filmin Puanı : 6.3 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Acımasız bir çölün derinliklerindeki bir lahitte güvenli bir şekilde gömülü olduğu düşünülen, hayatı haksız bir şekilde elinden alınmış antik prenses (Sofia Boutella, Kingsman: The Secret Service ve Star Trek Beyond), günümüze uyanır ve yüzyıldır büyüyen kötülüklerini ve insanlığa meydan okuyan dehşetini de yanında getirir.

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