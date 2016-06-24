Gazze'de yaşayan altı yaşındaki Muna ve ailesinin evine, bir gece İsrailli askerler tarafından baskın yapılır. Bu baskından mutfak dolabına saklanarak kurtulan Muna, bir süre sonra sokaklarda ailesini aramaya başlar. Kısa süre önce çocuğunu kaybeden Ela (Leyla Göksun), savaş mağduru insanlara yardım etmek için Yeryüzü Doktorlarına katılarak İstanbul'dan Gazze'ye gelen bir cerrahtır. Ela ve Muna'nın yolları Gazze sokaklarında kesişir. Ela küçük kıza yardım eder ve onun ailesini bulmaya karar verir. Bir diğer doktor Ali (Turgay Aydın), uzun yıllar önce Gazze'den İstanbul'a okumak için gelmiş ancak uzun savaş yıllarının yarattığı ambargo yüzünden bir daha ülkesine dönememiştir. Savaş sırasında Gazze'de kanserden ölen annesinin yanında olamamıştır. Geriye bir doktor olarak dönen Ali için bu ziyaret, ülkesinin insanlarına yardım edip, annesine olan özrünü dile getirmek için bir fırsattır. Gazzeli Süleyman (Kaan Çakır) Ali'nin çocukluk arkadaşı, adeta kardeşi gibidir. Türkçeyi Ali'nin annesinden öğrenmiştir. Neşesiyle bu yıkım ortamında umudu simgeleyen Süleyman, bir yandan nişanlısı Ayşa ile evliliğini hızlandırmaya çalışırken, bir yandan Gazze'nin zor şartları ve küçük Muna'nın ailesini bulma konusunda Ela ve Ali'ye yardım eder.