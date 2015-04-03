Münafık
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 3.6 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Dram, Gerilim
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :3 Nisan 2015
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Sovyetler Birliği’nde parapsikolojik olaylar üzerine incelemeler yapan ESP Laboratuvarlarından birinde çalışmakta olan Valeria, eski sevgilisi Nazım’ın daveti üzerine, “Cinli Nazife” olarak anılan Nazife Hanım ile ilgili araştırma yapmak üzere Türkiye’ye gelir. Kastamonu Azdavay’daki Nalbant Köyü’nde araştırmalarını sürdüren Valeria, hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolur. Köylü, Nazife Hanım’ı felç geçirmiş, Nazım’ı ise delirmiş bir halde bulur.
Filmin Eleştrisi
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Yorumlar
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sacma sapan yorum yapmayin film turkiyede cevrilmis olan korku filmlerinin ortalamasinin uzerinde. evde izledim sinemada firsatim olmadi ama suan olsa giderim. Dabbe 4 guzel bu film de ona yakin kalitede.
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Filmin fragmanını izleyenler tipik bir korku filmi, herşey neden hep aynı diyebilirler. Ancak filmi izlediken sonra hiçte öyle olmadığını göreceksiniz. Herşey aşırıya kaçmadan ayarında ve dozunda olmuş. Bu nedenle izleyiciyi pek sıkmıyor. Korku - Gerilim - Dram unsurlarının güzel bir hikaye ile birleştiği nadir örneklerden biri. Bence bu zamana kadar Türk sinemasında bunun gibi bir örnek yok. Nazım ve Valeria'nın performanslarını gerçektende beğenerek izledim. Bana kalırsa tek sorun dağıtım kısmında. Bu film dağıtımından dolayı hakettiği değeri görmez ise bence yazık olur.!!!
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Berbat facia sakın ama sakın izleneyin!!!!
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BERBAT!!!!! İnanın bu kadar kötüsünü,bu kadar saçmasını izlememiştim.sakın kimse gitmesin!korku ve gerilim izlemek isteyen evde acsın dabbe 4ü yada musallatı izlesinde film görsün )bu filme puanım;0 hatta mümkünse eksi vermek isterdim
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Gerçekten çok güzel bir film teredütle gittik ama çok şaşırttı gerçekten mükemmel bir film.