Sovyetler Birliği’nde parapsikolojik olaylar üzerine incelemeler yapan ESP Laboratuvarlarından birinde çalışmakta olan Valeria, eski sevgilisi Nazım’ın daveti üzerine, “Cinli Nazife” olarak anılan Nazife Hanım ile ilgili araştırma yapmak üzere Türkiye’ye gelir. Kastamonu Azdavay’daki Nalbant Köyü’nde araştırmalarını sürdüren Valeria, hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolur. Köylü, Nazife Hanım’ı felç geçirmiş, Nazım’ı ise delirmiş bir halde bulur.