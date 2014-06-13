Muppets Aranıyor

Kuklalar kendilerini farkında olmadan dünyanın bir numaralı sabıkalısı, Kermit’e tıpatıp benzeyen Constantine ve onun Ricky Gervais tarafından resmedilen sağ kolu, İki Numara lakaplı Dominic’in başında bulunduğu uluslararası bir suç eyleminin içinde buluyorlar. Filmde Tina Fey cesur bir hapishane gardiyanı olan Nadya rolünde karşımıza çıkıyor. Ty Burrell ise Interpol ajanı Jean Pierre Napoleon’u canlandırıyor.