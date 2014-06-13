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Muppets Aranıyor
Muppets Most Wanted
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- IMDB Puanı : 6.4 / 10
- Filmin Puanı : 7.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Müzikal, Komedi, Aile, Macera, Suç
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :13 Haziran 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :107 dk.
Filmin Konusu
Kuklalar kendilerini farkında olmadan dünyanın bir numaralı sabıkalısı, Kermit’e tıpatıp benzeyen Constantine ve onun Ricky Gervais tarafından resmedilen sağ kolu, İki Numara lakaplı Dominic’in başında bulunduğu uluslararası bir suç eyleminin içinde buluyorlar. Filmde Tina Fey cesur bir hapishane gardiyanı olan Nadya rolünde karşımıza çıkıyor. Ty Burrell ise Interpol ajanı Jean Pierre Napoleon’u canlandırıyor.
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