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Murtaza
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- IMDB Puanı : -
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Filmi Oyla :
- Yapım Yılı :2017
- Gösterim Tarihi :11 Mayıs 2018
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Film, kızlarının ölümünü üzülmemesi için görmeyen karısı Sabure'den gizleyen Murtaza'nın hikâyesini ele alıyor.
Galeri
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