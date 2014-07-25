Muska
- IMDB Puanı : 3.3 / 10
- Filmin Puanı : 7.9 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Dram, Gerilim
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :25 Temmuz 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :82 dk.
Filmin Konusu
Celal 30 yaşlarında, bir gazetede yazar olarak çalışmaktadır. Kadınlara düşkün biridir, sevgilisini aldattıktan sonra evden kovulur ve kendine kalacak bir yer aramaya başlar. En yakın arkadaşı bile Celal’i evine almak istemez. Kiralık bir oda bulur. Ev döküntü bir haldedir. Kalmak istemez fakat evde kalan genç ve güzel bir kız olan Yasemin’i görünce ev ile ilgili düşünceleri tamamen değişir. Celal’in verdiği bu karar, hayatının akışını tamamen değiştirecektir.
Galeri
Yorumlar
-
31 yasindayim hayatimda hic bukadar kotu sacma sapan bir film izlemedim verdigim para haram olsun
-
çok vasat bir film kesinlikle izlemeyin
-
senn için izlerim mekkiye .d
-
fragmanı böyle olan filmin tamamını izlemek gereksiz bence
-
Filmi izleyen var mi???