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Muska

1 kişi izlemiş. | 18 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Muska
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
15 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 3.3 / 10
  • Filmin Puanı : 7.9 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Celal 30 yaşlarında, bir gazetede yazar olarak çalışmaktadır. Kadınlara düşkün biridir, sevgilisini aldattıktan sonra evden kovulur ve kendine kalacak bir yer aramaya başlar. En yakın arkadaşı bile Celal’i evine almak istemez. Kiralık bir oda bulur. Ev döküntü bir haldedir. Kalmak istemez fakat evde kalan genç ve güzel bir kız olan Yasemin’i görünce ev ile ilgili düşünceleri tamamen değişir. Celal’in verdiği bu karar, hayatının akışını tamamen değiştirecektir.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • 31 yasindayim hayatimda hic bukadar kotu sacma sapan bir film izlemedim verdigim para haram olsun

  • çok vasat bir film kesinlikle izlemeyin

  • senn için izlerim mekkiye .d

  • fragmanı böyle olan filmin tamamını izlemek gereksiz bence

  • Filmi izleyen var mi???

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Oyuncular ve ekip

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