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Müstakbel Damat

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Müstakbel Damat
  • IMDB Puanı : -
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Filmin Konusu

Müstakbel Damat, ani bir evlilik kararı alan Hasan ile Sema çiftinin, kız tarafına bu evliliği duyurmak için gittikleri Kıbrıs'ta yaşadıklarını anlatıyor.

Galeri

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