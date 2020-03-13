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Müstakbel Damat
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Filmin Konusu
Müstakbel Damat, ani bir evlilik kararı alan Hasan ile Sema çiftinin, kız tarafına bu evliliği duyurmak için gittikleri Kıbrıs'ta yaşadıklarını anlatıyor.
Galeri
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