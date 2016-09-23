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Müthiş Bir Film
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :23 Eylül 2016
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- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
Filmin Konusu
İki çocukluk arkadaşı Ali Kemal ile Vahi'nin tek amacı arzuladıkları filmi tamamlayabilmektir. Bu uğurda her şeyi göze alan ikili, Yeşilçam'ın içerisine girdikçe işlerinin o kadar kolay olmayacağını anlarlar.
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