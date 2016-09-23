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Müthiş Bir Film

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Müthiş Bir Film
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

İki çocukluk arkadaşı Ali Kemal ile Vahi'nin tek amacı arzuladıkları filmi tamamlayabilmektir. Bu uğurda her şeyi göze alan ikili, Yeşilçam'ın içerisine girdikçe işlerinin o kadar kolay olmayacağını anlarlar.

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