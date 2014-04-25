Mutlak Adalet

İzmir'de bir ilköğretim okulunda Türkçe öğretmenliği yapan Metin, karısı Bahar ve kızları Ece ile birlikte mutlu bir hayat sürmektedir. Bir gün iş dönüşü evine geldiğinde evlerinde üç hırsızın karısına tecavüz ettiğini ve kızını darp ettiğini görür. Olayın şokuyla hırsızları kovalar ve birini yakalayıp öldürür. Nefsi müdafaa sınırları dışında adam öldürmek suçundan hapse giren Metin, çıktığında dağılan ailesini tekrar kazanmak için bir mücadele verir.