Sinema>Film Arşiv > Mutlak Adalet
Mutlak Adalet
1 kişi izlemiş. | 5 kişi izlemek istiyor.
Fragmanlar
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 8.8 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Gerilim
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :25 Nisan 2014
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
İzmir'de bir ilköğretim okulunda Türkçe öğretmenliği yapan Metin, karısı Bahar ve kızları Ece ile birlikte mutlu bir hayat sürmektedir. Bir gün iş dönüşü evine geldiğinde evlerinde üç hırsızın karısına tecavüz ettiğini ve kızını darp ettiğini görür. Olayın şokuyla hırsızları kovalar ve birini yakalayıp öldürür. Nefsi müdafaa sınırları dışında adam öldürmek suçundan hapse giren Metin, çıktığında dağılan ailesini tekrar kazanmak için bir mücadele verir.
Galeri
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.
Oyuncular ve ekiptümü >>
TAKİP ET
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Mutlak Adalet filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Mutlak Adalet filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.