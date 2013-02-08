Mutlu Aile Defteri
- IMDB Puanı : 6.2 / 10
- Filmin Puanı : 7.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Emekli Albay Yıldırım Taşyumruk biraz da mesleği gereği ömrü boyu sert ve otoriter bir baba olmuştur. Bir gün çatıdan düşer ve acilen hastaneye kaldırılır. Kendisinden yıllar içerisinde uzaklaşmış olan çocukları da babalarını mutlu ettirmek için yeniden aynı çatı altında buluşturur. Fakat 3 kardeş ve onların eşleri sürdürdükleri hayata dair onlarca yalan söylemişler ve durumu idare etmeyi şimdiye kadar başarmışlardır. Artık babaları her an yanlarında olunca dalavereleri sürdürmek için kırk takla atarlar. Yıldırım Bey, evde bir şeyler döndüğünün farkındadır ama kime inanacağını da şaşırır. Mutlu bir aile tablosu oluşturmak o kadar da zor olmamalıdır...
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Yorumlar
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tek kelimeyle berbattı zaman kaybı sadece, komedi ama adam gibi gülmedik bile..
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malesef romantik komedi , kelebeğin rüyası ve celal ile ceren gibi buda rezillikti. türk filmleri bu ara fena gişeler yapmıyor fakat cidden insanlar sevdikleri oyuncular için gidiyor. son zamanda 4 tane türk sinema filmine gittim ve hepsi birbirinden kötüydü yazık
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gidilecek daha iyi filmler var........
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oyuncu kalitesi eyvallah ama çok sıkıcı gülelim mi aglayalım mı anlamadım zaman kaybı diyom sadece
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Berbatti.verdigim paraya acıdım.tuncel kurtize yakışmamıştı.