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Mutlu Canavar Ailesi
Happy Family
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- IMDB Puanı : 4.6 / 10
- Filmin Puanı : 5.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Animasyon
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : Almanya
- Gösterim Tarihi :16 Şubat 2018
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- Senarist :
- Müzik :
- Süre :96 dk.
Filmin Konusu
Wishbones ailesi, mutlu bir aile olmaktan çok uzaktır. Anne Emma, borç batağında olan bir kitapçıya sahip; baba Frank, aşırı derecede çalışmakta ve zorba patronunun altında ezilmektedir. Kızı Fay, lise aşkının etkisinde olan içine kapanık bir ergendir ve oğlu Max okulda zorbalığa maruz kalmaktadır. Ve terslikler burada da bitmez, bir kostüm partisinde büyücü Baba Yaga hepsini canavarlara çevirir.
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