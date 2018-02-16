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Mutlu Canavar Ailesi

Happy Family

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Fragmanlar


Mutlu Canavar Ailesi
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 4.6 / 10
  • Filmin Puanı : 5.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Wishbones ailesi, mutlu bir aile olmaktan çok uzaktır. Anne Emma, borç batağında olan bir kitapçıya sahip; baba Frank, aşırı derecede çalışmakta ve zorba patronunun altında ezilmektedir. Kızı Fay, lise aşkının etkisinde olan içine kapanık bir ergendir ve oğlu Max okulda zorbalığa maruz kalmaktadır. Ve terslikler burada da bitmez, bir kostüm partisinde büyücü Baba Yaga hepsini canavarlara çevirir.

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