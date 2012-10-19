Mutlu Et Beni

Victoria dönemi Londra’sında geçen ve müthiş oyuncu kadrosunun yer aldığı arsız bir komedi olan Histeri, dünyanın ilk vibratörünün icat edilme öyküsünü anlatıyor. 1880 yılında, meslektaşlarının ortaçağdan kalma uygulamaları karşısında hayal kırıklığına uğrayan genç bir doktor olan Mortimer Granville, özel el hizmetleri ile kadınları tedavi eden Dr. Dalrymple hesabına çalışmaya başlar. Dönem kadınlarının histeri tedavileri için Dr. Dalrymple’ın kapısını sürekli çalmaya başlaması karşısında şaşırmaya başlayan Mortimer, arkadaşı Edmund ile birlikte vibratörü icat eder ve büyük bir başarı kazanır.