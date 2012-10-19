Mutlu Et Beni
Hysteria (Histeria)
- IMDB Puanı : 6.7 / 10
- Filmin Puanı : 6.8 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Komedi, Dram
- Yapım Yılı :2011
- Ülke : Almanya, Fransa, İngiltere, Lüksemburg
- Gösterim Tarihi :19 Ekim 2012
- Yönetmen :
- Oyuncular :
- Dağıtıcı :M3 Film
Filmin Konusu
Victoria dönemi Londra’sında geçen ve müthiş oyuncu kadrosunun yer aldığı arsız bir komedi olan Histeri, dünyanın ilk vibratörünün icat edilme öyküsünü anlatıyor. 1880 yılında, meslektaşlarının ortaçağdan kalma uygulamaları karşısında hayal kırıklığına uğrayan genç bir doktor olan Mortimer Granville, özel el hizmetleri ile kadınları tedavi eden Dr. Dalrymple hesabına çalışmaya başlar. Dönem kadınlarının histeri tedavileri için Dr. Dalrymple’ın kapısını sürekli çalmaya başlaması karşısında şaşırmaya başlayan Mortimer, arkadaşı Edmund ile birlikte vibratörü icat eder ve büyük bir başarı kazanır.
Galeri
Yorumlar
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ben bu başroldeki kadına alışamadım. en son mona lisa smile da görmüştüm orda da sevmedim. burda da yine olmamış, antipatik...
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geçtiği dönemi çok güzel yansıtmış bence.çekimler müthiş hayran kaldım mekanlara...
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gülmedimmi güldüm evet ama beğendimmi hayır!!
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konu çok ilginç ama film değerlendirememiş bu şansı, beğenmedim kısacası...
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Woody Allen yapmış sandım ama değilmiş..