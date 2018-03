Mutlu Kuzular

Elmas, oğlu Can ve kızı Sevgi ile birlikte yaşamaktadır. Ne var ki, 16 yaşındaki Can’ın, annesinin fahişe olarak çalıştığını öğrenmesiyle birlikte, bu mutlu tablo bir anda paramparça olur. Can saldırganca bir tutum içine girer. Elmas da ümitsizlik içinde kızı Sevgi’ye tutunur. Ama Can, kardeşi Sevgi’yi de alarak dedelerinin evine kaçar. Yıllarca çocukları için yaşayan Elmas derin bir boşluğa düşer.