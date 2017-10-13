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Sinema>Film Arşiv >  Mutlu Son - Happy End
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Mutlu Son

Happy End

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Fragmanlar


Mutlu Son
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
15 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Cinsellik
  • IMDB Puanı : 6.9 / 10
  • Filmin Puanı : 1.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Fransa'nın kuzeyindeki Calais'de görünüşte oldukça rahat ve zengin bir şekilde yaşayan Laurent ailesinin hayatı, beklenmedik olaylar sonucu hayatlarına giren Eve'in gelmesi ile rayından çıkar. Bitmek bilmeyen aile sorunları ve yıllarca özenle sakladıkları sırları artık başa çıkılabilecek gibi değildir.

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Yorumlar
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