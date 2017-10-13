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Mutlu Son
Happy End
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- IMDB Puanı : 6.9 / 10
- Filmin Puanı : 1.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : Almanya, Fransa
- Gösterim Tarihi :13 Ekim 2017
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Fransa'nın kuzeyindeki Calais'de görünüşte oldukça rahat ve zengin bir şekilde yaşayan Laurent ailesinin hayatı, beklenmedik olaylar sonucu hayatlarına giren Eve'in gelmesi ile rayından çıkar. Bitmek bilmeyen aile sorunları ve yıllarca özenle sakladıkları sırları artık başa çıkılabilecek gibi değildir.
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