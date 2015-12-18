Mutlu Yıllar

Charlotte Cooper’in tek bir noel dileği vardı. Ailesine kusursuz bir Noel hatırası yaşatmak. Ancak dört kuşaklık Cooper ailesinin bir çatı altında toplanması kusursuzdan başka her şeye benziyordu. Konfor ve neşe yakalaması kolay bir şey değildi. Çok fazla kar yağacak, yiyecekler havalanacak ve beklenmedik misafirler onlara katılacaktır. Ama önce, noel şansı Cooperların eve yolculuğunu etkileyecektir.