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Mutlu Yıllar

Love the Coopers

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Fragmanlar


Mutlu Yıllar
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13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : 5.7 / 10
  • Filmin Puanı : 10.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Charlotte Cooper’in tek bir noel dileği vardı. Ailesine kusursuz bir Noel hatırası yaşatmak. Ancak dört kuşaklık Cooper ailesinin bir çatı altında toplanması kusursuzdan başka her şeye benziyordu. Konfor ve neşe yakalaması kolay bir şey değildi. Çok fazla kar yağacak, yiyecekler havalanacak ve beklenmedik misafirler onlara katılacaktır. Ama önce, noel şansı Cooperların eve yolculuğunu etkileyecektir.


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