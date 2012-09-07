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Mutluluğa Boya Beni

Le tableau

1 kişi izlemiş. | 11 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Mutluluğa Boya Beni
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : 7.4 / 10
  • Filmin Puanı : 6.6 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (12 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Bitmemiş bir resim üzerindeki bir şato ve çiçeklerle dolu bir bahçedeyiz. Bu tabloda resmedilip renklendirilmiş Toupin’ler gücü ele geçirmiştir. Toupin’ler, çizimleri yarım kalan Pafini’leri devre dışı bırakmışlardır. Şimdi Ramo, Lola ve Plume düzeni yeniden sağlamak ve arkadaşlarını kurtarmak için ressamı bulmak üzere yollara düşecek, bir dolu macera yaşayacak, başka resimlere gideceklerdir.

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Yorumlar

  • film fragmana bakılırsa güzele benziyor izlemeliyim ...

  • İsmi kulağa çok hoş geliyor konuda dikkat çekici öyleyse gideri var gibi.

  • İsmi güzel, konusu güzel, fragmanıda güzel.. Sanatsal etkiler taşıyan bir yapıma benziyor...

  • Bir animasyon filmi icin iyi puan almis

  • Filmin ismini beğenmişsiniz de o ismi bizimkiler uydurmuş. Filmin gerçek ismi "tablo" :)

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