Mutluluk Asla Yalnız Gelmez

Sacha partiler vermeyi seven, arkadaşlarına ve tutkuyla çaldığı piyanoya düşkün bir adamdır. Geceleri bir jazz kulübünde çalarak, çapkınlıkta da nam yapmıştır. Anın tadını çıkartarak yaşayan Sacha için sabah çalar saat, sigorta ödemesi, vergi taksidi gibi dertler yoktur.

Ona tam tersi bir hayat süren Charlotte'un ise 3 çocuğu, eskittiği 2 kocası ve tüm bu karmaşada yönetmesi gereken bir de kariyeri vardır. Bir aşk hikayesi ve yeni bir ilişki hayatında ihtiyacı olan en son şeydir. Hayatlarındaki her şey birbirine zıt olan bu iki insan beraber olmaları için hiçbir neden yokken karşı karşıya gelirler...