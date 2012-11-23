Mutluluk Asla Yalnız Gelmez
Un bonheur n'arrive jamais seul
- IMDB Puanı : 6.5 / 10
- Filmin Puanı : 7.2 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Komedi
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : Fransa
- Gösterim Tarihi :23 Kasım 2012
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :110 dk.
Filmin Konusu
Sacha partiler vermeyi seven, arkadaşlarına ve tutkuyla çaldığı piyanoya düşkün bir adamdır. Geceleri bir jazz kulübünde çalarak, çapkınlıkta da nam yapmıştır. Anın tadını çıkartarak yaşayan Sacha için sabah çalar saat, sigorta ödemesi, vergi taksidi gibi dertler yoktur.
Ona tam tersi bir hayat süren Charlotte'un ise 3 çocuğu, eskittiği 2 kocası ve tüm bu karmaşada yönetmesi gereken bir de kariyeri vardır. Bir aşk hikayesi ve yeni bir ilişki hayatında ihtiyacı olan en son şeydir. Hayatlarındaki her şey birbirine zıt olan bu iki insan beraber olmaları için hiçbir neden yokken karşı karşıya gelirler...
Galeri
Yorumlar
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Uzun süredir güzel bir hikaye izlememiştim iyi oldu
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Filmde etrafınızda görebileceğiniz bir hikaye analatıyor belki ama çok sıcak ve güzel akan bir film,sıkılmadan izledim ve gayet beğendim,güzeldi.
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Hep diyorum yine dicem ne yaparlarsa yapsın ne çekerlerse çeksinler ben izlerim, Fransız filmlerinin hepsini seviyorum, bununu da keyifle izledim.
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Filmi iyi gençler! bu hafta vizyonda çok film yok zaten bence bu filme gidin,en azından romantik komedi sevenler gitsin!!
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Oyunculuklar çok iyi belki hikaye alışılmış evet ama bence kötü bir film değil...