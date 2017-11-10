Mutluluk Zamanı, kusursuz bir hayata sahip olan Mert ile heykeltıraş Ada'nın sürpriz bir şekilde yollarının kesişmesini konu alıyor.

Kaybedenleri kazananlara çeviren, müşterilerini hayata karşı ayakları dimdik yere basan insanlara dönüştüren "mutluet.com.tr " şirketinin başındaki yakışıklı, zengin ve çapkın Mert'in hayatı dünyalar güzeli Ada'yı gördüğünde değişmeye çoktan başlamıştır bile. Tüm hayatını; tam bir kaybeden olarak yaşayan abisi Cengiz'in mutlu olmasına adayan Ada, bir türlü güvenemediği Mert'e karşı içinde "ilk" kez yaşadığı AŞK duygusuna engel olmaya çalışsa da başarılı olamaz. Ne Cengiz'in "Çapkın arkadaşı Mert'in kız kardeşine aşık olduğundan" haberi vardır. Ne de Ada'nın "Abisinin Mert'ten Çapkınlık dersleri aldığından". Henüz!