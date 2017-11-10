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Mutluluk Zamanı

3 kişi izlemiş. | 4 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Mutluluk Zamanı
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Cinsellik
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 6.0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (12 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Mutluluk Zamanı, kusursuz bir hayata sahip olan Mert ile heykeltıraş Ada'nın sürpriz bir şekilde yollarının kesişmesini konu alıyor.

Kaybedenleri kazananlara çeviren, müşterilerini hayata karşı ayakları dimdik yere basan insanlara dönüştüren "mutluet.com.tr " şirketinin başındaki yakışıklı, zengin ve çapkın Mert'in hayatı dünyalar güzeli Ada'yı gördüğünde değişmeye çoktan başlamıştır bile. Tüm hayatını; tam bir kaybeden olarak yaşayan abisi Cengiz'in mutlu olmasına adayan Ada, bir türlü güvenemediği Mert'e karşı içinde "ilk" kez yaşadığı AŞK duygusuna engel olmaya çalışsa da başarılı olamaz. Ne Cengiz'in "Çapkın arkadaşı Mert'in kız kardeşine aşık olduğundan" haberi vardır. Ne de Ada'nın "Abisinin Mert'ten Çapkınlık dersleri aldığından". Henüz!

Galeri

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Yorumlar

  • Vakit kaybı, başroldeki kişiler için film yapılmış, isimleri gören gelir, nasıl olda tutar diye. Aslında başrol oyuncularını severim ama sahneler çok kopuk, belli bir düzen yok, hayatın olağan akışına aykırı. Tvye gelince izlersiniz, paranıza yazık.

  • hoşça vakit geçirmek istiyorsanız gitmelisiniz

  • Bu filme neden gitmelisiniz öncelikle Cengiz Bozkurt var...Gülmek istiyorsanız mutlaka gitmeniz gereken sebeplerden biri,Elçin Sangu tam bir görsel şölen onun varlığı yeter bu filme gitmek için Barış Arduç kızların sevgilisi benim neden kaslarım yok diyen göbekli erkekler ona inat filme gitmeliler.Ha bir de aşıklar gitsin sevgili olanlar ev hanımları çalışan anneler babalar gidin işte uzatmayın...

  • cok tatlısınız normal hayattada ısallah bır butun olursunuz omer sevgılın yakısmıyor defne olsun

  • son zamanlarda yapılan şaklaban filmlere kapak olmuş standarların üstünde bi fim seyretmek istiyorsanız asla kacırmayın derim muhteşem görsellik ve akıl oyunları vedeeeeee aşk

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