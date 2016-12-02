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Müttefik
Allied
0 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 7.1 / 10
- Filmin Puanı : 7.8 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Gerilim
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :2 Aralık 2016
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- Süre :121 dk.
Filmin Konusu
Max (Brad Pitt) ve Marianne (Marion Cotillard), Casablanca'da gerçekleştirdikleri ölümcül bir görev sonrası evlenen iki ajandır. Max'in, eşinin bir Nazi ajanı olabileceğinden şüphelenip Marianne'i araştırmaya başlamasıyla evliliklerinin gidişatı da değişecektir.
Galeri
Yorumlar
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Güzel film izleyin oscar a gidebilir
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İzleyipte hem keyif aldığım hemde etkisinde kaldığım nadir filmlerden bitanesi. Kesinlikle tavsiye ediyorum ...
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Film keyifliydi. Hikaye çok karmaşık ve süprizlerle dolu değildi. Daha iyiside yapılabilirdi diye düşündürüyor. Oyunculuklar güzeldi. çocuklarla birlikte seyretmemekte fayda var.
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