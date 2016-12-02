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Müttefik

Allied

0 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Müttefik
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 7.1 / 10
  • Filmin Puanı : 7.8 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Max (Brad Pitt) ve Marianne (Marion Cotillard), Casablanca'da gerçekleştirdikleri ölümcül bir görev sonrası evlenen iki ajandır. Max'in, eşinin bir Nazi ajanı olabileceğinden şüphelenip Marianne'i araştırmaya başlamasıyla evliliklerinin gidişatı da değişecektir.

Galeri

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Yorumlar

  • Güzel film izleyin oscar a gidebilir

  • İzleyipte hem keyif aldığım hemde etkisinde kaldığım nadir filmlerden bitanesi. Kesinlikle tavsiye ediyorum ...

  • Film keyifliydi. Hikaye çok karmaşık ve süprizlerle dolu değildi. Daha iyiside yapılabilirdi diye düşündürüyor. Oyunculuklar güzeldi. çocuklarla birlikte seyretmemekte fayda var.

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Oyuncular ve ekip

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