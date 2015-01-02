Müzede Bir Gece: Lahitteki Sır
Night at the Museum: Secret of the Tomb
- IMDB Puanı : 6.2 / 10
- Filmin Puanı : 8.2 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Fantastik, Aile, Macera
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD, İngiltere
- Gösterim Tarihi :2 Ocak 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :98 dk.
Filmin Konusu
Geceleri hayat bulan New York müzesi’nde tuhaflıklar baş gösterir ve gece operasyonlarına atanan Larry bunun nedenini aramaya başlar. Sihirli bir şekilde yaratıklara can veren tablet yok olmaya başlar ve tableti yenilemenin tek yolu Britanya Müzesi’nde olabilir. Müzeyi kurtarmak için her şeyi yapacak olan Larry, oğlu Nick ile birlikte New York’tan Londra’ya tabletin sırlarını çözmek için seyahat eder.
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Yorumlar
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eğlenceli ve güzel bir filmdi...
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Tek kelimeyle berbat bir film...
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Serinin ilk filmlerinden sonra tadimlik bir film muzede bir gece final filmi olmus. Robin williams\'i son bir kez beyaz perdede gormek iyiydi, allah rahmet eylesin.
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Diğer iki film gibi bu da çok eğlenceli.Sinemada izlemeye değer...Oyuncu sürprizleri çok iyiydi.
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Bu filmin önceki versiyonları da çok güzeldi . Bunun da güzel olacağını düşünüyorum.