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My Little Pony: Arkadaşlık Oyunları

My Little Pony: Equestria Girls - Friendship Games

1 kişi izlemiş. | 5 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


My Little Pony: Arkadaşlık Oyunları
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : 6.7 / 10
  • Filmin Puanı : 8.0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (7 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Canterlot High, dört yılda bir düzenlenen “Arkadaşlık Oyunları”nda diğer okulların takımlarıyla yarışmaktadır. Kıyasıya geçen karşılaşmaların sonunda kupa hep Crystal Prep’e gitmektedir. En iyi olduklarını herkese göstermek isteyen kahramanlarımız Fluttershy, Pinkie Pie, Rainbow Dash, Rarity, Applejack ve Sunset Shimmer güçlerini birleştirerek kupayı bu kez kendi okullarına getirmek istermektedir. Ancak arkadaşları Twilight Sparkle’ın rakip takımda yer aldığını fark ettiklerinde hepsi çok şaşıracaktır.

Galeri

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Yorumlar

  • yaaa bikerede açtım mı tam çıksın açıyom açıyom fragman çıkıyo

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