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My Little Pony Filmi

My Little Pony: The Movie

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My Little Pony Filmi
  • IMDB Puanı : 6.2 / 10
  • Filmin Puanı : 10.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Karanlık bir güç, Ponyville'i tehdit ediyor ve Mane 6 - Twilight Sparkle, Applejack, Rainbow Dash, Pinkie Pie, Fluttershy ve Rarity; Equestria'nın ötesinde unutulmaz bir yolculuğa çıkıyor, bu yolculuk sayesinde yeni arkadaşlarıyla ve heyecan verici zorluklarla karşı arkadaşlığın büyüsünü kullanarak evlerini korumaya çalışıyor.

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