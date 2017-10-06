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My Little Pony Filmi
My Little Pony: The Movie
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- IMDB Puanı : 6.2 / 10
- Filmin Puanı : 10.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Karanlık bir güç, Ponyville'i tehdit ediyor ve Mane 6 - Twilight Sparkle, Applejack, Rainbow Dash, Pinkie Pie, Fluttershy ve Rarity; Equestria'nın ötesinde unutulmaz bir yolculuğa çıkıyor, bu yolculuk sayesinde yeni arkadaşlarıyla ve heyecan verici zorluklarla karşı arkadaşlığın büyüsünü kullanarak evlerini korumaya çalışıyor.
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