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My Spy
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Filmin Konusu
“My Spy”, ciddi bir CIA ajanına (Dave Bautista) odaklanıyor. Ajan, gizli bir görev kapsamında bir aileyi gözetlemeye gönderilir. Ajanın kaderi ise dokuz yaşında olmasına rağmen yaşından olgun davranan ailenin kızı Sophie’nin (Chloe Coleman) ellerinde olacaktır.
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