Her kadının kendine ait bir odaya ihtiyacı olması gibi Naciye’nin de kendine ait bir yere ihtiyacı var. Adadaki ev onun “güvenli” sığınağı, her şeyden öte onun kendi yeri. O evi ve içindekileri kanının son damlasına kadar koruyacak. Bengi ise hamile. Hem kendisiyle, hem doğmamış çocuğuyla, hem de Bengi için her şeyin en doğrusuna, tüm iyi niyetiyle karar veren kocasıyla ilişkileri karışık. Kocasının, ondan habersiz kiraladığı adadaki eve hafta sonu için kalmaya gidiyorlar. Bengi tüm bu plan program konusunda da, genel olarak hayatı konusunda pek hevesli değil, daha ziyade tedirgin.