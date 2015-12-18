Nadide Hayat

Nadide, evlilik hayatını, üniversite eğitimi ve iş yaşamına tercih ederek 50 yaşına gelmiştir. Eşini kaybettiğinde, kendisini haftada bir gün ziyarete gelen kızı ve torunu ile, iş hayatına yeni başlamış, eve neredeyse gelmeyen oğlunu beklerken bulur. Yalnız ve orta yaşlılar için öngörülen dikiş kursundan koroya; gezilerden kabul günlerine hiçbir aktivitede aradığı mutluluğu bulamaz. Ta ki, bir gün gazetede bir haber görene dek... Nadide bu haberin ardından kendini önce okul sıralarında, sonra da mavi sulara atladığı bir macerada bulur. Bir grup genç ve gizemli bir kaptan ile "yeni bir başlangıca" yelken açar...