Nadide Hayat
- IMDB Puanı : 6.5 / 10
- Filmin Puanı : 8.1 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Nadide, evlilik hayatını, üniversite eğitimi ve iş yaşamına tercih ederek 50 yaşına gelmiştir. Eşini kaybettiğinde, kendisini haftada bir gün ziyarete gelen kızı ve torunu ile, iş hayatına yeni başlamış, eve neredeyse gelmeyen oğlunu beklerken bulur. Yalnız ve orta yaşlılar için öngörülen dikiş kursundan koroya; gezilerden kabul günlerine hiçbir aktivitede aradığı mutluluğu bulamaz. Ta ki, bir gün gazetede bir haber görene dek... Nadide bu haberin ardından kendini önce okul sıralarında, sonra da mavi sulara atladığı bir macerada bulur. Bir grup genç ve gizemli bir kaptan ile "yeni bir başlangıca" yelken açar...
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Yorumlar
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Yönetmen çağrı ırmak, başrol Demet Akbağ olmasaydı puanı 10 üzerinden 2 yi geçmezdi. Ama reklam önemli. Sonuna kadar dayanamayıp salonu terkedenlerden biride bendim
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Film keyifli ama Çağan Irmak\'ın bugüne kadar yaptığı işlerden sonra çocuk filmi gibi olması hayal kırıklığı yarattı bende.
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Konu çagan ırmak ise zaten başarı garanti , babam ve oglum kadar tavan degil ama kaliteli egitici ve eglenceli bir filmdi ben keyif aldım izlenir tavsiye ederim
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Cagan irmak, yapimlari hep belli bir seviyenin ustunde ama babam ve oglum filmiyle yakaladigi zirveden cok cok uzak artik
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Çağan ırmak klasiği , bu seferde duygulu bir sonu vardı ama ağlatmadı.