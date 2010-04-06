Sinema>Film Arşiv > Nagaram
Nagaram
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
Henüz videosu bulunmamaktadır.
- IMDB Puanı : 4.6 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Aksiyon
- Yapım Yılı :2008
- Ülke : Hindistan
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Ajay , Jagapathi Babu , Bhuvaneswari , Ali , Raghu Babu , Brahmanandam , Gundu Hanumantha Rao , Kaveri Jha , Chinna , Sivaji Raja devamı..
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :148 dk.
- Dağıtıcı :Blue Sky Entertainment
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.