Sinema>Film Arşiv > Naiyya
Naiyya
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
Henüz videosu bulunmamaktadır.
- IMDB Puanı : 7.7 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Aile
- Yapım Yılı :1979
- Ülke : Hindistan
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Yapımcı :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Dağıtıcı :Chanda Pictures, Rajshri Productions
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.