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Nane ile Limon: Kayıp Zaman Yolcusu

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Nane ile Limon: Kayıp Zaman Yolcusu
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Filmin Konusu

Günün birinde bir profesör birbirinden farklı güçlere sahip 3 tane çok akıllı oyuncak yapar. Bunlar Nane, Limon ve Biber'dir. Üç 3 oyuncağın da birbirinden farklı ve doğaüstü yetenekleri vardır. Ancak günün birinde Nane'nin zaman makinesi özelliği bozulur ve Profesör'le Biber zamanın içinde kaybolurlar. Onları kurtarıp günümüze geri getirmek Nane ve Limon'un ellerindedir. Nane ile Limon'un güçleri tükenip, sonsuza dek kapanmadan önce onları kurtarabilmek için yardım almaları şarttır. Bunun için de yeni arkadaşları Kaan ve Meryem'den yardım isterler. Profesör 'ün kızı Evren'in de dahil olmasıyla eğlenceli kurtarma operasyonu başlar

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