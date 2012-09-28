N’apcaz Şimdi?

Nalan ve Toygar dillere destan bir aşkla evlenmişlerdir fakat fazla zaman geçmeden bu evlilik bir kabusa dönüşür. Toygar da kaçışı metresi Alev ile yaşadığı yasak aşkta bulur! Bir yandan hayatı kendisine dar eden karısı ve evlilik düzeni diğer yandan, Alev ile olan ilişkisinin açığa çıkma ihtimali Toygar'a sonunu kestiremediği karmaşık planlar yaptıracaktır...