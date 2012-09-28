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N’apcaz Şimdi?

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Fragmanlar


N’apcaz Şimdi?
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 7.4 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Nalan ve Toygar dillere destan bir aşkla evlenmişlerdir fakat fazla zaman geçmeden bu evlilik bir kabusa dönüşür. Toygar da kaçışı metresi Alev ile yaşadığı yasak aşkta bulur! Bir yandan hayatı kendisine dar eden karısı ve evlilik düzeni diğer yandan, Alev ile olan ilişkisinin açığa çıkma ihtimali Toygar'a sonunu kestiremediği karmaşık planlar yaptıracaktır...

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Yorumlar

  • ATİLLA USTAAAAAAAAAAA

  • olaya şöyle bakalım.onlarca komedyenim diye geçinip küfür dolu komedi filmi yapanların yanında.adam gibi adam bence.

  • Bu hafta komedi filmi seçeneklerinde Roma'ya Sevgilerle ile yarışabileceğini sanmıyorum, yanlış zamanlama olmuş

  • Sinemada izlenecek bir film değil bence.

  • tipik komedi filmi tahammülü zor gözüküyo

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Oyuncular ve ekip

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