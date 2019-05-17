Napszállta (Sunset)

1. Dünya Savaşı'nın eşiğindeki Macaristan'da genç Irisz Leiter (Juli Jakab), bir zamanlar rahmetli anne ve babasına ait olan ünlü bşr şapka dükkanında çalışabilmek için Budapeşte'ye gelir, ancak dükkanın yeni sahibi onu reddeder. Geçmişindeki bilinmeyenleri ortaya çıkarıp kanıtlayabilecek tek kişi olan Kálmán Leiter adında bir adamın peşine düşen Irisz, Budapeşte'nin en karanlık köşelerinde bu adamı bulmak için sokak sokak dolaşmaya başlar.