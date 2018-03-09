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Nashira Sıkıysa Yakala

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Nashira Sıkıysa Yakala
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 1.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Yaşamlarının çoğunu aylaklık ederek hapishanelerde geçiren iki kafadar Bahattin ve Taci, uzun yıllardır arkadaştır. Taci, gazetelerin kupon dağıttığı bir dönemde, bir hastanenin sponsor olduğu check-up kuponlarını biriktirmiştir. Check-up'ın ne olduğunu dahi bilmeyen iki kafadar kuponlar toplandığında ilgili hastaneye giderler ve çeşitli sağlık testlerinden geçerler. Ancak test sonuçları hiç de iç açıcı değildir... Doktorlar ikisine de bir aylık ömür biçip ikiliyi hastaneye yatırırlar. Hastaneye yattıkları akşam ünlü bir mafya babasının adamlarının işlediği bir kazanın da gerçekleştiği akşamdır. Çarptıkları kadını aynı hastaneye götüren mafya üyeleri burada yaptıkları bir dalgınlık nedeniyle Taci ve Bahattin'i eğlenceli bir maceraya sürüklerler.

Galeri

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Yorumlar

  • güzel

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Oyuncular ve ekip

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