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Nasıl Yani

0 kişi izlemiş. | 1 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Nasıl Yani
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 9.8 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Samsun'da yaşayan üç kardeş Tahir, Osman ve Taci bir sabah Kültür ve Turizm Bakanlığından gelen haberle Da Vinci 'nin 6. nesilden akrabaları olduğunu öğrenirler. Da Vinci'nin Mona Lisa adlı tablosu onlara kalmıştır, daha da doğrusu Çarşamba'da uzun süredir görüşmedikleri dedelerine (Seyfi) kalmıştır.

Galeri

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Yorumlar

  • Ya hayatımda bu kadar salağa bir arada görmedim filmden başka herşeye benziyor flash tv de dizi izleyin daha iyi en fazla 15 dakika dayanabildim çıktım sinemadan zaten koca salonda izleyen 3 kişi vardı paranıza yazık sakın gitmeyin!

  • mutlaka gideceğim.

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