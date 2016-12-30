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Nasıl Yani
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 9.8 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :30 Aralık 2016
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Filmin Konusu
Samsun'da yaşayan üç kardeş Tahir, Osman ve Taci bir sabah Kültür ve Turizm Bakanlığından gelen haberle Da Vinci 'nin 6. nesilden akrabaları olduğunu öğrenirler. Da Vinci'nin Mona Lisa adlı tablosu onlara kalmıştır, daha da doğrusu Çarşamba'da uzun süredir görüşmedikleri dedelerine (Seyfi) kalmıştır.
Galeri
Yorumlar
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Ya hayatımda bu kadar salağa bir arada görmedim filmden başka herşeye benziyor flash tv de dizi izleyin daha iyi en fazla 15 dakika dayanabildim çıktım sinemadan zaten koca salonda izleyen 3 kişi vardı paranıza yazık sakın gitmeyin!
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mutlaka gideceğim.
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