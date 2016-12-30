Nasıl Yani

Samsun'da yaşayan üç kardeş Tahir, Osman ve Taci bir sabah Kültür ve Turizm Bakanlığından gelen haberle Da Vinci 'nin 6. nesilden akrabaları olduğunu öğrenirler. Da Vinci'nin Mona Lisa adlı tablosu onlara kalmıştır, daha da doğrusu Çarşamba'da uzun süredir görüşmedikleri dedelerine (Seyfi) kalmıştır.