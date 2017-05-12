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Ne Çıkarsa Bahtına Gari

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Fragmanlar


Ne Çıkarsa Bahtına Gari
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Nuri kendi halinde manav dükkanı işletmektedir, eşi Nurten'in aşırı kıskanç oluşu yüzünden sürekli kavga halinde ömürlerini geçirmektedirler. Kerim ise bekar olup annesi Hüsnüye hanımla birlikte yaşamaktadır. Kerim'in emlak dükkanı vardır fakat emlak işleri dışında kısa yoldan para kazanmak için türlü işler ile uğraşmaktadır tabi ki yaptığı her işi batırır. Baş kahramanımız Orhan ise boş gezenin boş kalfası olup çalışmadan para kazanma yollarında başına hep bela açmaktadır. Orhan, sevgilisi Sibel ile evlenme hayalleri kurmaktadır fakat Sibel'i istemeye her gittiğinde Sibel'in babası bu izdivaca karşı olduğu için evlenmelerine bir türlü izin vermez. Bu şekilde hayatlarını sürdüren üç kafadar yine bir gün Orhan'ın başını belaya sokmasıyla kendilerini bir anda tehlikeli bir maceranın içinde bulurlar.

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