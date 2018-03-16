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Ne Var?
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Filmi Oyla :
- Yapım Yılı :2018
- Gösterim Tarihi :16 Mart 2018
Filmin Konusu
Gittikleri falcının söylediklerinden sonra bir hazinenin peşine düşen bir grup arkadaşın hikâyesini anlatmaya çalışan amatör bir yapım.
Galeri
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