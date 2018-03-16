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Ne Var?

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Ne Var?
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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  • Yapım Yılı :2018
  • Gösterim Tarihi :16 Mart 2018

 

Filmin Konusu

Gittikleri falcının söylediklerinden sonra bir hazinenin peşine düşen bir grup arkadaşın hikâyesini anlatmaya çalışan amatör bir yapım.

Galeri

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