Need for Speed: Hız Tutkusu

Tobey Marshall ailesinin otomotiv dükkanını işletmektedir. En büyük hobisi sokaklarda arkadaşlarıyla araba yarışlarına katılmaktır. Çok mutlu bir adam olan Tobey, işlemediği bir suç yüzünden hapse atılınca tüm hayatı tepetaklak olur. Bedeli ne olursa olsun 2 yıllık hapis cezası bittikten sonra düşmanlarından intikamını alacaktır. EA Games’in 40 milyon adet satan video oyunu Need For Speed aşkın, heyecanın ve aksiyonun bir arada bulunduğu bir film.