Need for Speed: Hız Tutkusu
Need for Speed
- IMDB Puanı : 6.5 / 10
- Filmin Puanı : 9.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Gerilim, Aksiyon, Suç
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :14 Mart 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :130 dk.
Filmin Konusu
Tobey Marshall ailesinin otomotiv dükkanını işletmektedir. En büyük hobisi sokaklarda arkadaşlarıyla araba yarışlarına katılmaktır. Çok mutlu bir adam olan Tobey, işlemediği bir suç yüzünden hapse atılınca tüm hayatı tepetaklak olur. Bedeli ne olursa olsun 2 yıllık hapis cezası bittikten sonra düşmanlarından intikamını alacaktır. EA Games’in 40 milyon adet satan video oyunu Need For Speed aşkın, heyecanın ve aksiyonun bir arada bulunduğu bir film.
Galeri
Yorumlar
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Need for speed icin fast and furios taklidi olmuş diyenlerin algilarindan supheliyim )
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Kesinlike izlemelisiniz!!! Başrolde zaten Aaron Paul var çok kaliteli bir oyuncu. Film Hızlı Ve Öfkeliden daha aksiyonlu her sahnede yarış var, sıkılmıyorsunuz!..
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bana biraz hızlı ve öfkeli çakması gibi geldi ama imdb puanı iyiymiş önyargılı olmamak lazım
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ünlü bi oyunun sinema filmiymiş. ben pek oyun bilmem ama fragman hoşuma gitti. aksiyon sevenler kaçırmaz
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Bence güzel olucak NFS in oyunlarını oynadım gepsi güzel