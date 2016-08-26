Sinema>Film Arşiv > Nefesini Tut - Don't Breathe
Nefesini Tut
Don't Breathe
0 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 7.1 / 10
- Filmin Puanı : 8.3 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Gerilim
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :26 Ağustos 2016
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
Filmin Konusu
Bir grup arkadaş, gözleri görmeyen varlıklı bir adamın evine hırsızlık amacıyla girerlerken, hayatlarının en mükemmel silahlı soygununu gerçekleştirip, kolayca kaçacaklarını düşünmektedirler. Ama, işler hiç de planladıkları gibi gitmez.
Galeri
Yorumlar
-
gerçekten harıka bır fılmdı her sanıyesı heyecan doluydu soluksuz ızledım. kesınlıkle tavsıye edıyorum.. saçma olan hıcbırsey yoktu. hala etkısındeyım..
-
Süper film.hele rottweiler beni bitirdi.
-
harika mutlaka seyredin fragmanı seyretmeyin benden tüyo )
-
Sürükleyici gerilim dolu bir film. Herşey bitti diyorsunuz ama bitmiyor. Senaryo güzel. Ancak puanı biraz fazla olmuş.
-
Filim gerçekten harika aksiyon seven biri olarak bu filme bayıldim kaçırmayın
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.