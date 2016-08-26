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Nefesini Tut

Don't Breathe

0 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Nefesini Tut
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 7.1 / 10
  • Filmin Puanı : 8.3 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Bir grup arkadaş, gözleri görmeyen varlıklı bir adamın evine hırsızlık amacıyla girerlerken, hayatlarının en mükemmel silahlı soygununu gerçekleştirip, kolayca kaçacaklarını düşünmektedirler. Ama, işler hiç de planladıkları gibi gitmez.

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Yorumlar

  • gerçekten harıka bır fılmdı her sanıyesı heyecan doluydu soluksuz ızledım. kesınlıkle tavsıye edıyorum.. saçma olan hıcbırsey yoktu. hala etkısındeyım..

  • Süper film.hele rottweiler beni bitirdi.

  • harika mutlaka seyredin fragmanı seyretmeyin benden tüyo )

  • Sürükleyici gerilim dolu bir film. Herşey bitti diyorsunuz ama bitmiyor. Senaryo güzel. Ancak puanı biraz fazla olmuş.

  • Filim gerçekten harika aksiyon seven biri olarak bu filme bayıldim kaçırmayın

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Oyuncular ve ekip

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