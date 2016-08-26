Nefesini Tut

Bir grup arkadaş, gözleri görmeyen varlıklı bir adamın evine hırsızlık amacıyla girerlerken, hayatlarının en mükemmel silahlı soygununu gerçekleştirip, kolayca kaçacaklarını düşünmektedirler. Ama, işler hiç de planladıkları gibi gitmez.