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Nefrin
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 8.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Gerilim
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :2 Haziran 2017
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :82 dk.
Filmin Konusu
Araf ve Enes, babaları vefat edince hayatlarının tamamen değişeceğini düşünürler. Ancak Enes'in eşi babadan kalma mirasın ikiye bölünmesinden rahatsızdır. Tek derdi Araf'tan kurtulmaktır. Büyülere ve doğaüstü güçlere son derece bağlı olduğundan planlarını bu doğrultuda yapmaya başlar. Enes'i ikna etmesi çok da zor olmamıştır. Araf'a delirmesi için büyük bir büyü yapılır. Bu büyü Araf'ın gördüğü rüyaların etkisinde kalarak delirmesine neden olur.
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