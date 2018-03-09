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Neon Boğa

Boi neon (Neon Bull)

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Neon Boğa
  • IMDB Puanı : -
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Filmin Konusu

Bir rodeo kumpanyasında boğalardan sorumlu olarak çalışan Iremar, ekibiyle beraber Brezilya'yı turlamaktadır. En büyük hayali moda tasarımcısı olmak olan Iremar, işten kalan tüm vaktinde payetli zarif kumaşlarla kıyafetler tasarlamaktadır. Fakat Güney Amerika'nın kendine özgü coğrafyasında yaşayan fazlasıyla sert görünümlü Iremar'ın bir o kadar kırılgan tutkusunu açığa çıkarması hiç de kolay olmayacaktır.

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