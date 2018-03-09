Sinema>Film Arşiv > Neon Boğa - Boi neon (Neon Bull)
Neon Boğa
Boi neon (Neon Bull)
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
Henüz videosu bulunmamaktadır.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Hollanda
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :101 dk.
Filmin Konusu
Bir rodeo kumpanyasında boğalardan sorumlu olarak çalışan Iremar, ekibiyle beraber Brezilya'yı turlamaktadır. En büyük hayali moda tasarımcısı olmak olan Iremar, işten kalan tüm vaktinde payetli zarif kumaşlarla kıyafetler tasarlamaktadır. Fakat Güney Amerika'nın kendine özgü coğrafyasında yaşayan fazlasıyla sert görünümlü Iremar'ın bir o kadar kırılgan tutkusunu açığa çıkarması hiç de kolay olmayacaktır.
Galeri
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.