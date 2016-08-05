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Neon Şeytan

The Neon Demon

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Fragmanlar


Neon Şeytan
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.2 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Jesse (Elle Fanning), mankenlikte başarıyı yakalayıp yıldız olma hedefiyle Los Angeles'a gelmiştir. Büyüleyici güzelliğiyle kariyer basamaklarını hızla tırmanmaya başlar. Genç model Los Angeles'ta hayatının en parlak günlerini yaşarken, orada tanıştığı bir grup manken

arkadaşının hırsı ve güzellik saplantısı, Jesse'yi geri dönüşü olmayan bir çıkmaza sürükler.

Galeri

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Yorumlar

  • filmin ilk yarısında çıkmayı düşündük ama yine de sonuna kadar izleme kararı versik. sonuç olarak saçma sapan , gereksiz psikolojik ayrıntılarla katledilmiş bir yapım için 2 saat harcamış olduk

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Oyuncular ve ekip

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