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Neon Şeytan
The Neon Demon
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- IMDB Puanı : 6.2 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Gerilim
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD, Fransa, Danimarka
- Gösterim Tarihi :5 Ağustos 2016
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- Süre :118 dk.
Filmin Konusu
Jesse (Elle Fanning), mankenlikte başarıyı yakalayıp yıldız olma hedefiyle Los Angeles'a gelmiştir. Büyüleyici güzelliğiyle kariyer basamaklarını hızla tırmanmaya başlar. Genç model Los Angeles'ta hayatının en parlak günlerini yaşarken, orada tanıştığı bir grup manken
arkadaşının hırsı ve güzellik saplantısı, Jesse'yi geri dönüşü olmayan bir çıkmaza sürükler.
Galeri
Yorumlar
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filmin ilk yarısında çıkmayı düşündük ama yine de sonuna kadar izleme kararı versik. sonuç olarak saçma sapan , gereksiz psikolojik ayrıntılarla katledilmiş bir yapım için 2 saat harcamış olduk
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