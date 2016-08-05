Neon Şeytan

Jesse (Elle Fanning), mankenlikte başarıyı yakalayıp yıldız olma hedefiyle Los Angeles'a gelmiştir. Büyüleyici güzelliğiyle kariyer basamaklarını hızla tırmanmaya başlar. Genç model Los Angeles'ta hayatının en parlak günlerini yaşarken, orada tanıştığı bir grup manken

arkadaşının hırsı ve güzellik saplantısı, Jesse'yi geri dönüşü olmayan bir çıkmaza sürükler.