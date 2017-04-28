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Nereden Nereye

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Fragmanlar


Nereden Nereye
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13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 1.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Ejder Kalender 25 yaşlarında bir gençtir. En büyük hayali oyuncu olmak olan genç adam, Bodrum'da bir kablolu Tv bayisinde teknik servis elemanı olarak çalışmaktadır. İşini yalnızca hayallerini gerçekleştirmek için bir basamak olan gören Ejder, günün birinde beklediği haberi alır. En çok sevdiği dizinin ve ülkenin en popüler yapımcılarından biri olan Barış Savaş ve ünlü oyuncu Metin Leylek Bodrum'daki yazlıklarına birlikte geleceklerdir. Hemen bir plan yapan Ejder, ikilinin hayatlarına dahil olur. Ancak aksiliklerle geçen gecenin sonunda Ejder'in hayallerine ulaşıp ulaşamayacağı bir muamma halini alır.

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