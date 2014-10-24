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Nergis Hanım
Nergis Hanim
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- IMDB Puanı : 5.9 / 10
- Filmin Puanı : 2.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :24 Ekim 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :88 dk.
Filmin Konusu
Orta yaşlı Ekrem, Alzheimer hastası annesine bakmak zorundadır. Annesinin bakımın için tüm hayallerini bir kenara bırakmıştır. Yaşadıkları bu küçük eski evde geçen her gün birbirinin aynıdır. Nergis her yere işer, yemeği çöpe atar. Ekrem de annesiyle bu pis kokan eski eve hapsolmuştur. Annesinin evden kaçmasına mani olmak için kapı ve pencereleri kilitleyen Ekrem, Nergis Hanım sabrını taşırana dek kaderini kabul etmiş gibidir.
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