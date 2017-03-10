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Neruda

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Fragmanlar


Neruda
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
15 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Cinsellik
  • IMDB Puanı : 7.0 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Pablo Larraín'in yönetmenliğini üstlendiği Neruda, Komünist Parti'ye katılımından dolayı kendi ülkesinde kaçak durumuna düşürülen Nobel ödüllü şair Pablo Neruda'yı yakalamaya çalışan bir müfettişin bu çabasını ele alıyor.

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