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Neruda
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- IMDB Puanı : 7.0 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Biyografi
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD, Arjantin, Fransa, İspanya, Şili
- Gösterim Tarihi :10 Mart 2017
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- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Süre :107 dk.
Filmin Konusu
Pablo Larraín'in yönetmenliğini üstlendiği Neruda, Komünist Parti'ye katılımından dolayı kendi ülkesinde kaçak durumuna düşürülen Nobel ödüllü şair Pablo Neruda'yı yakalamaya çalışan bir müfettişin bu çabasını ele alıyor.
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