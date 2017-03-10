Neşeli Dalgalar: DalgaManya

Cody, Tavuk Joe ve Lani hayatlarının en efsane macerasına atılıyor! Sörf dünyasının en çılgın rüya takımı Hang Five ile beraber, gezegenin dillere destan sörf mekanına yelken açan Cody ve arkadaşları, yolculuklarında birbirinden çılgın maceralar yaşayacak ve ekip çalışmasının ve arkadaşlığının değerini öğrenecekler.