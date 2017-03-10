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Neşeli Dalgalar: DalgaManya
Surf's Up 2: WaveMania
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- IMDB Puanı : 4.6 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Animasyon
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :10 Mart 2017
- Yönetmen :
- Senarist :
- Süre :84 dk.
Filmin Konusu
Cody, Tavuk Joe ve Lani hayatlarının en efsane macerasına atılıyor! Sörf dünyasının en çılgın rüya takımı Hang Five ile beraber, gezegenin dillere destan sörf mekanına yelken açan Cody ve arkadaşları, yolculuklarında birbirinden çılgın maceralar yaşayacak ve ekip çalışmasının ve arkadaşlığının değerini öğrenecekler.
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