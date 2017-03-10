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Sinema>Film Arşiv >  Neşeli Dalgalar: DalgaManya - Surf's Up 2: WaveMania
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Neşeli Dalgalar: DalgaManya

Surf's Up 2: WaveMania

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Fragmanlar


Neşeli Dalgalar: DalgaManya
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : 4.6 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Cody, Tavuk Joe ve Lani hayatlarının en efsane macerasına atılıyor! Sörf dünyasının en çılgın rüya takımı Hang Five ile beraber, gezegenin dillere destan sörf mekanına yelken açan Cody ve arkadaşları, yolculuklarında birbirinden çılgın maceralar yaşayacak ve ekip çalışmasının ve arkadaşlığının değerini öğrenecekler.

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