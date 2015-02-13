Netekim Karakolu

1970 yılında Toroslar’ın eteklerinde yaşayan bir grup genç, amatör olarak sinema filmi çekmeye kalkışır ancak film yarıda kalır. 12 Eylül 1980 askeri darbesinde gençlerden birinin evinde çektikleri filme ait dokümanlar bulunur. Gençler aksiyon filmi çekmek istemiştir ama o dönemin askeri yönetimi başka şeyler peşindedir. Film çekmeye çalışan gençler ve köylüler silâhlı suç örgütü kurmaktan günlerce karakolda kalır ve sorgulanırlar.