Netekim Karakolu
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 5.2 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Dram
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :13 Şubat 2015
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
1970 yılında Toroslar’ın eteklerinde yaşayan bir grup genç, amatör olarak sinema filmi çekmeye kalkışır ancak film yarıda kalır. 12 Eylül 1980 askeri darbesinde gençlerden birinin evinde çektikleri filme ait dokümanlar bulunur. Gençler aksiyon filmi çekmek istemiştir ama o dönemin askeri yönetimi başka şeyler peşindedir. Film çekmeye çalışan gençler ve köylüler silâhlı suç örgütü kurmaktan günlerce karakolda kalır ve sorgulanırlar.
Galeri
Yorumlar
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ilgimi çekti izlenebilecek bi film diye düşünüyorum
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Basında çok fazla rastladığım bi film. Festivallerde izleyen diğer arkadaşlarımın da geneli memnun kalmış. Hikayesi ve akışı olan, alışılagelmişin dışında, seviyeli bi komedi. Oluşturduğu beklentiyi karşılıyor. Vizyona girdiğinde iyi bir tercih olacağa benziyor.
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filmi vizyona girmeden izleme şansım oldu. Malatya film festivalinde izledim. İzlemeye değer, farklı bir film. 12 Eylül darbesini güzel anlatmışlar, ancak önceden gerildiğiniz için gülebileceğiniz sahnede gülemiyorsunuz.