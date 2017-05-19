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New York Masalı

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Fragmanlar


New York Masalı
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 1.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Genç ve başarılı iş kadını Deniz'in geçirdiği ölümcül kaza sonrası, hayatında radikal değişiklikler yapmasıyla başlıyor. İşinden, nişanlısı ve evinden ayrılıp, mutluluğu arayan Deniz'in kaderi, intihara teşebbüs eden Kerem'i kurtarmasıyla bir kez daha değişiyor. Kerem'i vazgeçirmek için ona yedi gün içinde hayatın yaşanmaya değer olduğunu kanıtlamaya çalışan Deniz, bir yandan Kerem'in sorunlarını çözerken, diğer yandan kendilerini köşe bucak takip eden, takıntılı eski nişanlısından kaçmaya çalışır. Yedi günlük süre dolarken Deniz, verdiği sözü tutmaktan çok, Kerem'e karşı olan duygularının değişmesinden ve gerçek aşkı bulmasından korkmaya başlar.

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